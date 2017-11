Incêndios

A Associação de Apicultores do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) mostrou-se hoje preocupada com os prejuízos dos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro, admitindo que os produtores da região vivem "uma situação complicada".

Segundo José Lages, presidente da Assembleia Geral da Associação de Apicultores do PNSE, que tem sede em Gouveia, no distrito da Guarda, os fogos causaram "muitos prejuízos" nos apiários instalados na região.

"Há apicultores a quem arderam mais de 100 [colmeias]. Houve muitos prejuízos. A mim não me arderam [colmeias], mas arderam os pastos [onde as abelhas se alimentam]". Em Seia e Gouveia, em toda a zona do PNSE, houve prejuízos enormíssimos", disse hoje o responsável à agência Lusa.