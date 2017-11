Web Summit

O presidente do Conselho de Administração da Brisa, Vasco de Mello, notou hoje que a inovação está a ir mais rápido que a regulamentação e avançou alguns dos futuros produtos de mobilidade da empresa.

Na conferência de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, a decorrer em Lisboa, o responsável referiu a revolução tecnológica que se vive e como "a inovação está numa velocidade mais rápida do que a regulamentação", estando as cidades a liderar muitos dos processos, por serem as primeiras a acusarem os impactos.

O responsável explicou que à sua operação de base, a gestão de infraestruturas rodoviárias, a empresa juntou recentemente a mobilidade, com um serviço de partilha de veículos, e em breve apostará na divisão de boleias e estuda 'hubs' de mobilidade.