Actualidade

O novo Hospital de Lisboa Oriental deverá estar pronto em 2022, anunciou hoje o ministro da Saúde, depois do "momento histórico" da autorização do lançamento do concurso aprovada pelo Conselho de Ministros, sendo este investimento uma PPP estrutural.

"É um momento que nós consideramos histórico porque trata-se da autorização do lançamento do maior investimento em saúde de que há memória nos últimos 30 anos e trata-se de um passo decisivo na reforma estrutural da rede hospitalar da grande lisboa", disse aos jornalistas Adalberto Campos Fernandes no final do Conselho de Ministros de hoje.

Na reunião do executivo de hoje foi "autorizada a realização da despesa inerente à celebração do contrato de gestão para a conceção, o projeto, a construção, o financiamento, a conservação e a manutenção do Hospital de Lisboa Oriental, em regime de parceria público-privada".