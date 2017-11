Web Summit

O presidente-executivo da Cambridge Analytica, empresa que forneceu análise de dados políticos para Donald Trump, negou hoje que tenha trabalhado com a Rússia para garantir a vitória de Trump nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

"Nós não fizemos qualquer trabalho com a Rússia nesta eleição. Mais: nós nunca iríamos trabalhar com um ator estatal, uma terceira parte, nas eleições [dos EUA]", disse hoje Alexander Nix, numa entrevista no palco central da cimeira tecnológica Web Summit, a decorrer em Lisboa.

O responsável da Cambridge Analytica - empresa que também trabalhou na campanha do "Brexit" pelo lado vencedor, que queria a saída do Reino Unido da União Europeia - considerou "ridícula" a ideia de que a Rússia influenciou o resultado da eleição de Trump.