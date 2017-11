Actualidade

O Fundão recebe, entre sexta-feira e domingo, as primeiras Jornadas PES - "Projeto Entre Serras", que pretende criar uma Rota de Arte Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade nas serras da Estrela, Açor, Gardunha, Malcata/Mesas e da Gata (Espanha).

"Este é um projeto que terá três eixos fundamentais, nomeadamente o de encontrar as melhores formas de tirar proveito dos recursos endógenos/agricultura e biodiversidade, o de se afirmar como um instrumento de reflexão sobre a arte em interligação com os territórios e também o de criar uma Rota de Arte Contemporânea que se afirme como um fator de atração turística para as regiões abrangidas", referiu à agência Lusa o professor e artista visual Carlos Casteleira, que idealizou este projeto juntamente com a silvicultora Manuela Fonseca.

Segundo especificou, o plano para a criação da Rota de Arte Contemporânea passa por convidar artistas de renome nacional e internacional para conhecerem, pensarem e criarem nas e para as referidas montanhas.