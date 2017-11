Actualidade

Uma auditoria realizada pela Inspeção Geral de Finanças à Direção Geral das Artes, no triénio 2012/2014, revelou a inexistência de avaliação do impacto dos apoios às artes, de 28,4 milhões de euros, e de controlo dos beneficiários.

De acordo com o sítio 'online' da Autoridade de Auditoria da Inspeção Geral de Finanças (IGF), a verificação foi realizada para confirmar se os apoios públicos concedidos pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) se traduziram "numa aplicação regular, eficiente e eficaz dos dinheiros públicos".

No entanto, entre 2012 e 2013, de acordo com a auditoria, "nem o Ministério da Cultura nem a DGArtes dispõem de indicadores de aferição do impacto destes apoios financeiros para a sociedade, ou de informação que permita avaliar a eficiência e eficácia da utilização dos dinheiros públicos".