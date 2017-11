Catalunha

A presidente do parlamento catalão e os membros da mesa da instituição, que estão a ser ouvidos pelo Supremo Tribunal, afirmaram que acatam a intervenção do Governo espanhol na Catalunha e consideram que a declaração de independência tinha "caráter simbólico".

Fontes jurídicas citadas pelos órgãos de comunicação social afirmaram esta tarde que os parlamentares catalães ouvidos até agora tomaram esta posição para minimizarem as medidas que forem aplicadas no caso de serem considerados culpados por ajudarem o processo que levaria à criação de uma república independente na Catalunha.

Segundo as mesmas fontes, que pediram para que os seus nomes não fossem citados, a presidente do parlamento regional disse ao juiz que "sempre permitiu o debate sem prejudicar o resultado nem controlar o conteúdo, com o objetivo de preservar o direito à atividade parlamentar e o debate livre".