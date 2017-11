Web Summit

A 'startup' francesa Lifeina, que pretende ser líder mundial no transporte e armazenamento de medicação, venceu o concurso para estas empresas em fase inicial na conferência de tecnologia Web Summit, em Lisboa, foi hoje divulgado.

O anúncio foi feito pela presidente do júri do 'pitch' (apresentação curta), Daniela Gerd tom Markotten, no palco central do evento, na Altice Arena.

A Web Summit termina hoje em Lisboa.