Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje uma nova lei orgânica para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que tem de estar concluída até março.

Eduardo Cabrita avançou que o novo presidente da ANPC, tenente-general Mourato Nunes, tem o desafio de adotar, até março, "um novo modelo para" a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

"Uma nova lei orgânica que lhe dê estabilidade funcional e que dê estabilidade àqueles que trabalham na ANPC, que defina o seu papel neste novo modelo de intervenção no combate aos fogos florestais", disse o ministro, na cerimónia de tomada de posse do novo presidente da ANPC, que decorreu no Ministério da Administração Interna.