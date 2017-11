Actualidade

O Governo aprovou hoje o Programa Internacionalizar, com que espera fazer crescer as exportações até valerem pelo menos 50% do Produto Interno Bruto (PIB) na próxima década, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Nós passamos recentemente a barreira de 40% do peso das exportações na riqueza que geramos anualmente. [Com o programa internacionalizar] trata-se de criar condições para que na próxima década possamos ultrapassar a barreira dos 50%", afirmou Augusto Santos Silva, em conferência de imprensa em Lisboa, no final do Conselho de Ministros.

O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, a criação do Programa Internacionalizar, para apoiar a internacionalização da economia portuguesa.