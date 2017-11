Actualidade

As amortizações de títulos de dívida foram em setembro maiores do que as emissões, pelo que nesse mês as emissões líquidas de títulos foram negativas em cerca de 2.000 milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo as estatísticas de emissões de títulos do Banco de Portugal (BdP), em setembro, o setor público registou emissões líquidas negativas no valor de 1.426 milhões de euros em dívida.

Ou seja, em setembro, houve mais amortizações do que emissões de dívida no conjunto das entidades públicas.