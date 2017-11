Actualidade

O conselho de administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirmou hoje que ainda não decidiu se rompe os laços com a indústria tabaqueira, depois de o organismo ter indicado previamente que o faria.

Em comunicado enviado à imprensa horas depois de ter informado sobre a rutura dos laços com o setor do tabaco, a OIT retificou e afirmou que o conselho só decidiu pedir ao diretor-geral, Guy Ryder, que apresente em março de 2018, na sua próxima reunião, "uma estratégia integrada para abordar o défice de trabalho decente na indústria do tabaco".

Horas antes, numa decisão "equivocada" enviada à comunicação social, constava que o órgão executivo da OIT decidiu que "não aceitará mais financiamento da indústria do tabaco e que as alianças de colaboração público-privadas existentes com a indústria tabaqueira não serão renovadas depois de terminarem".