Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje com uma descida ligeira de 0,15% para 5.321,82 pontos, acompanhando a tendência negativa das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram e quatro subiram.

A liderar as quedas estiveram novamente as ações dos CTT - Correios de Portugal, que caíram 4,63% para 3,26 euros. Desde que os CTT apresentaram, a 31 de outubro, os resultados (lucros caíram para 19,5 milhões de euros até setembro), as ações já recuaram 35%.