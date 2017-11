Websummit

O ex-vice-presidente norte-americano Al Gore apelou hoje em Lisboa a que não se confundam os Estados Unidos com o atual Presidente, Donald Trump, afirmando que no seu país há vontade de continuar a lutar contra as alterações climáticas.

"Vamos cumprir o nosso papel apesar de Donald J. Trump", declarou perante os aplausos de milhares de pessoas reunidas em Lisboa para fim da conferência tecnológica Websummit.

Al Gore considerou que houve uma "viragem histórica" com a assinatura do acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento global, apesar de Trump ter declarado que os Estados Unidos se iriam retirar do compromisso.