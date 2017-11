OE2018

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, admitiu hoje alargar o Complemento Solidário para Idosos (CSI) aos pensionistas com pensões baixas e longas carreiras contributivas, que foram penalizados durante os anos da 'troika'.

"O Orçamento do Estado [para 2018] dá um passo no sentido de alargar o complemento solidário para os pensionistas de invalidez, mesmo que não tenham a idade legal de reforma, e julgo que existe espaço para discutirmos se outros pensionistas com carreiras contributivas sólidas e longas não deverão ter uma opção semelhante", disse o ministro Vieira da Silva.

O governante falava na audição na Comissão do Orçamento e Finanças e da Comissão de Trabalho e Segurança Social, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2018, em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda (BE) José Soeiro.