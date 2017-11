Web Summit

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou hoje a sua preocupação com a existência de "demasiados políticos" que "negam a realidade" relativamente às alterações climáticas, salientando que Portugal permanece fiel aos Acordos de Paris.

"Estou preocupado com muitos políticos, demasiados decisores que negam a realidade, negam as alterações climáticas. Portugal continua empenhado nos Acordos de Paris. Mas muitos políticos não estão a atender a esta revolução. Sou professor de Direito e posso dizer que o Direito e a política estão muito atrás da ciência, tecnologia, economia e finanças", disse, no palco central da Web Summit, que hoje terminou em Lisboa.

Na sua curta intervenção, o chefe do Estado agradeceu aos participantes na cimeira sobre tecnologia, mas também aos "milhares espalhados pelo mundo" que se dedicam a este tema, a "revolução científica e tecnológica" que estão a protagonizar.