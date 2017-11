Actualidade

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, disse hoje que espera que a sua equipa possa jogar "ao melhor nível" na Roménia, na sexta-feira, em jogo de apuramento para o Europeu de 2019.

O selecionador espera "um bom jogo, contra uma boa equipa", no encontro do Grupo 8 de qualificação, marcado para as 17:00 de Lisboa, depois da derrota na Bósnia-Herzegovina por 3-1, a seguir à estreia vitoriosa na receção ao País de Gales (2-0).

Rui Jorge quer esquecer o desaire na Bósnia e "demonstrar qualidade superior e uma imagem mais condizente com o valor" da equipa, e desvalorizou a mudança geracional na equipa, com vários jogadores que alinharam no Euro2017 a deixarem de ser elegíveis.