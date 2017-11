Web Summit

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas destacou hoje o facto de a edição deste ano do evento Web Summit ter atraído mais empresas e mais participantes, apontando que a conferência tecnológica "está a afirmar-se" em Lisboa.

"Estamos com muitos mais 'stands' este ano, portanto há mais inovação, há mais ideias a percorrer a Web Summit este ano", disse o ministro à agência Lusa, no final de uma visita ao recinto da conferência que termina hoje no Parque das Nações, em Lisboa.

Em 2016, passaram pela capital mais 53 mil pessoas, de 166 países, incluindo 15.000 empresas, 7.000 presidentes executivos e 700 investidores de topo e 2.000 jornalistas internacionais.