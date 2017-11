Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje as administrações de todas as empresas públicas de comunicação social, tendo nomeado novos administradores para os cargos designados pelo anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

De acordo com uma informação envida hoje à agência Lusa pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço exonerou, por decreto, os conselhos de administração da Televisão Pública de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA), Edições Novembro (proprietária do Jornal de Angola) e Agência Angola Press (Angop).

PVJ // EL