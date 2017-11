Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu hoje que "não há resultado que retire Rui Vitória do projeto", sendo que o treinador da equipa de futebol é importante para manter a aposta na formação do clube.

Em entrevista ao canal do clube, Vieira realçou que a má fase que a equipa atravessa "não pode ter só um culpado" e que Vitória, que conquistou dois títulos nacionais nas duas temporadas em que orientou os 'encarnados', é "o treinador do projeto".

"O Rui (Vitória) foi campeão duas vezes e pode conquistar o pentacampeonato. Não podemos entrar em pânico e ser só um o culpado pela má fase. Juntos é que podemos inverter a situação", acrescentou.