A festa é apenas amanhã, por isso ainda vai a tempo de embalar a trouxa e zarpar. Com a ajuda da momondo, sugerimos-lhe quatro destinos emblemáticos.

Remontando a 1662, a Feira de São Martinho de Portimão é o mais antigo evento popular da localidade. Aqui poderá encontrar de tudo, desde brinquedos a produtos agro-alimentares, passando por calçado e bijutarias – sem nunca esquecer as tradicionais castanhas assadas. E também há jogos de sorte e carrinhos de choque.

A exposição gastronómica Artes de Sabores da Maúnça celebra-se anualmente na aldeia do Açor e é o local ideal para festejar a chegada da castanha! Com bolos típicos denominados de miaus, uma chanfana e o feijão com couve, este festival gastronómico tem tudo o que é preciso para ser um evento único. E é sempre bom visitar as Aldeias do Xisto.

São várias as regiões do Minho em que a matança do porco se acompanha por um grande magusto, porém em Vila do Conde a tradição é outra: aqui um prato de castanhas é acompanhado de roscas de pão de trigo e nozes. Durante o Outono o Rio Ave e a zona ribeirinha ainda acolhem diversas caminhadas e corridas ao longo dos seus passeios cobertos de folhas cor de laranja e estaladiças.

Caso não goste de planos de última hora, o Magusto da Velha, em Vila Viçosa, só se comemora a 26 de dezembro. Segundo a lenda, uma velha deixou um grande legado à Igreja da Vila do Porco, em troca de uma festa anual em sua honra. Com os sinos a tocar, 150 quilos de castanhas são atirados do cimo do campanário da igreja. Com 150 litros de vinho a acompanhar.