O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse na quinta-feira que "não há nem nunca haverá corrupção no Benfica", em resposta ao 'caso dos emails', e admitiu que o processo "manchou" a imagem do clube.

Em entrevista ao canal do clube, o dirigente negou categoricamente a existência de corrupção no clube e admitiu que para o emblema lisboeta foi "muito importante" a investigação da Polícia Judiciária, que levou a cabo buscas nas instalações das 'águias' e em casa do dirigente.

Segundo o presidente dos 'encarnados', está a ser "cometido um crime contra o Benfica há seis meses", que é "sistematicamente repetido na televisão", mas confessou não estar preocupado "com nenhum email".