Actualidade

A bolsa de Tóquio abriu hoje com um retrocesso, com o seu principal índice, o Nikkei, a diminuir 1,26% (288,01 pontos), para as 22.580,70 unidades.

Um segundo indicador de referência, o Topix, que agrupa os valores da primeira secção, caiu 0,81% (14,71 pontos), para as 1.798,40,77 unidades.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 valores vedeta da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.