Venezuela

Representantes do Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD), vão iniciar, na próxima quarta-feira, um novo ciclo de diálogo, com uma reunião na República Dominicana.

A data foi confirmada pelo ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, através de uma mensagem na sua conta de Twitter, depois de, na quinta-feira, a oposição anunciar que estava disponível para retomar o diálogo com o Governo, a fim de garantir transparência nas eleições presidenciais de 2018 e recuperar a democracia na Venezuela.

"Confirmo o que foi dito pelo chefe dos porta-vozes da direita Luís Florido. Reafirmo o já asseverado: o diálogo continuará a 15 de novembro na República Dominicana e lá estaremos", escreveu o ministro venezuelano.