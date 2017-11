Actualidade

O comediante norte-americano Louis C.K. foi acusado de má-conduta sexual para com várias mulheres, incluindo de masturbar-se à frente delas, de acordo com o jornal The New York Times.

Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov e Rebecca Corry, todas comediantes, disseram ao jornal que o autor da série "Louie" se masturbou em frente delas, pediu para o fazer ou fê-lo ao telefone. Uma quinta mulher também se queixou, mas não se identificou.

O comediante não comentou o caso até agora.