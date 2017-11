Actualidade

O Tribunal de São João Novo, no Porto, agendou para hoje a leitura da sentença no caso de um técnico superior da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte acusado de corrupção agravada em adjudicação de obras.

O arguido está acusado de, entre 2006 e 2015, acordar com um conjunto de construtores que, em troca da adjudicação de determinada obra, estes teriam de lhe pagar 10% da fatura da empreitada, antes de impostos, tendo recebido mais de 460 mil euros.

Obrigado à permanência na habitação com vigilância eletrónica e suspenso de funções, o arguido terá, segundo a acusação, forjado a realização de obras ou melhoramentos em centros de saúde da região Norte que nunca se realizaram.