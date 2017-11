Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, preside hoje à reunião do Conselho de Segurança Privada para discutir a situação do setor e as medidas administrativas e legislativas a adotar.

Na reunião, que vai decorreu a partir das 17:00 no Ministério da Administração Interna (MAI), vai ser também apresentado o relatório anual de segurança privada de 2016.

A reunião do Conselho de Segurança Privada foi convocada na semana passada pelo ministro da Administração Interna, depois da divulgação das imagens que mostravam seguranças a agredir dois jovens junto às instalações da discoteca Urban Beach, em Lisboa.