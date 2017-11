Actualidade

O secretário de Estado do Ambiente refutou as críticas da Zero de que todos os portugueses pagam subsídios às incineradoras de Lisboa e Porto, dizendo que é um valor muito mais baixo que os 20 milhões apontados pelos ambientalistas.

Os ambientalistas da Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, afirmam que todos os consumidores de eletricidade pagam os subsídios recebidos pelas unidades de incineração de resíduos de Lisboa e Porto, como se produzissem energia renovável, mas a queima de lixo resulta em emissões.

"Há um fluxo de 20 milhões de euros que vem dos consumidores de eletricidade do interior e de zonas que não são Lisboa e Porto, para que seja mais barato tratar o lixo" nestas duas áreas metropolitanas, disse à Lusa Rui Berkemeier, da Zero.