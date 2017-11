Reino Unido sai da União Europeia às 23

A saída do Reino Unido da União Europeia vai acontecer às 23:00 do dia 29 de março de 2019, disse hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May.

A data anunciada está incluída no projeto de lei sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e que será debatido numa sessão no parlamento britânico agendada para a próxima semana e que deve autorizar o "Brexit".

Theresa May, num artigo publicado hoje no jornal Daily Telegraph, escreve que a decisão em informar sobre o exato momento em que o "Brexit" é aplicado tem como objetivo demonstrar a "determinação" do governo em completar "o processo" de retirada da União Europeia.