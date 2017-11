Síria

O líder do grupo extremista Estado Islâmico poderá estar escondido na cidade síria de Boukamal, recapturada na quinta-feira pelo exército sírio, noticiou hoje um órgão de comunicação social ligado às forças armadas de Damasco.

Citado pela Associated Press, o Syrian Central Military Media diz que as forças sírias e os seus aliados "receberam informação", enquanto faziam operações de busca em Boukamal, de que Abu Bakr al-Baghdadi poderá estar "numa das bolsas" do Estado Islâmico (EI) ainda existentes na cidade.

A fonte não adiantou de que forma os militares souberam do paradeiro de al-Baghdadi nem de que forma vão responder a essa informação.