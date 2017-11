OE2018

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, anunciou hoje que o Governo está a estudar novas fontes de financiamento para o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, afirmando que a instituição, como está, "não é sustentável".

"O IASFA tal como está não é sustentável e temos de enfrentar essa questão o mais depressa possível", afirmou Azeredo Lopes, no debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 para a área da Defesa, numa audição conjunta das comissões parlamentares de Finanças e Defesa Nacional.

O ministro adiantou que a questão "vai ser trabalhada conjuntamente com os ministérios das Finanças, da Defesa Nacional e da Saúde por forma a encontrar fontes de financiamento que não resultem apenas das contribuições dos utentes".