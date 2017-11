Actualidade

O líder da missão de observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) nas autárquicas e legislativas na Guiné Equatorial disse hoje esperar "uma participação elevada" e que as eleições sejam "justas e livres".

"Esperamos que haja uma participação elevada das pessoas e estamos confiantes de que será uma eleição justa, livre e participada", afirmou à Lusa Jorge Borges, diplomata e antigo ministro cabo-verdiano, após uma audiência com o Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema, com quem trocou "umas palavras em português".

A Guiné Equatorial é o mais recente membro da CPLP, tendo aderido em 2014 com a promessa de ensinar o português e de acabar com a pena de morte no país.