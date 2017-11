Actualidade

O representante legal do grupo que representa os detentores da dívida pública de Moçambique disse hoje que os credores estão "preparados para avançar com as negociações" sobre os pagamentos em falta e resolver o 'default'.

"Estamos preparados para avançar com Moçambique e os seus conselheiros na solução do Grupo Global de Detentores de Títulos de Dívida de Moçambique [GGMB, na sigla em inglês] que envolve a subordinação dos empréstimos legalmente suspeitos da Mozambique Asset Management (MAM) e da Proindicus, que estão sujeitos a garantias que foram consideradas ilegais e que devem ser rejeitadas pelo Governo", disse Thomas Laryea.

Em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, este advogado na firma britânica Cooke Robotham disse que o GGMB tem mantido discussões informais com os conselheiros e com o Governo, que terão "expressado vontade de continuar estas discussões".