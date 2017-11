Paradise Papers

A UNITA, principal partido da oposição angolana, anunciou hoje que vai exigir com urgência a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar "responsabilidades políticas e administrativas" no "descaminho de verbas" do Fundo Soberano de Angola (FSDEA).

A posição consta de um comunicado do secretariado executivo da comissão política da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), na sequência do que o partido refere ser "mais este escândalo que mancha o bom nome" do país, referindo-se às dúvidas sobre aquele fundo, que gere ativos do Estado de Angola de 5.000 milhões de dólares, no âmbito da investigação jornalística internacional denominada 'Paradise Papers', sobre paraísos fiscais.

O FSDEA é liderado por José Filomeno dos Santos, nomeado para o cargo de presidente do conselho de administração pelo pai, o anterior chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.