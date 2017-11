Actualidade

Mais de 2,3 milhões de euros vão ser investidos nos próximos dois anos na "requalificação patrimonial e turística" dos sítios de Coimbra, Batalha, Alcobaça e Tomar que integram a lista de Património Mundial da Humanidade.

Estes quatro locais, que são Património Mundial da UNESCO, estarão ligados em rede nos próximos dois anos através de elementos comuns como a programação cultural, educação, comunidade, comércio e comunicação, assumindo um papel decisivo como "dínamos turísticos da Região Centro de Portugal", assegura a Turismo do Centro.

O projeto será apresentado na segunda-feira na Sala dos Atos Grandes ("Sala dos Capelos") da Universidade de Coimbra, numa cerimónia que contará com a presença do Reitor da Universidade de Coimbra, da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do presidente do Turismo Centro Portugal e dos presidentes dos quatro municípios da Região Centro de Portugal com Lugares Património Mundial.