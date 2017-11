Actualidade

O Sporting anunciou hoje a expulsão de Paulo Pereira Cristóvão de sócio do clube por considerar que o antigo vice-presidente violou os estatutos e não cumpriu os deveres a que todos os associados estão obrigados.

Em comunicado, o clube explica que a decisão foi tomada "por unanimidade" pelo Conselho Fiscal e Disciplinar em reunião realizada em 06 de outubro.

Segundo o Sporting na base da decisão está "a violação dos seguintes deveres: honrar o clube e defender o seu nome e prestígio, zelar pela coesão interna do clube, manter impecável comportamento moral de forma a não prejudicar os legítimos interesses do Sporting - designadamente, defendendo e zelando pelo património do clube".