Actualidade

A exposição "As ilhas do ouro branco - Encomenda Artística na Madeira (séculos XV-XVI)", com 86 obras de arte, vai ser inaugurada a 15 de novembro, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, foi hoje anunciado.

A exposição - que revela o impacto da economia que envolvia o cultivo da cana-de-açúcar no arquipélago da Madeira, nos finais da primeira metade do século XV - ficará patente ao público de 16 novembro a 18 de março de 2018.

Trata-se da "grande exposição do MNAA, em dimensão e qualidade" da nova temporada do museu, como sublinhou à agência Lusa o diretor desta instituição, António Filipe Pimentel, quando foi anunciada a mostra, em setembro.