Actualidade

O Governo apresenta hoje aos parceiros sociais um documento com oito perguntas sobre as soluções para a segmentação do mercado de trabalho, entre as quais estão alterações à TSU e a redução da duração máxima dos contratos a termo.

No documento de seis páginas do Ministério do Trabalho que está esta tarde em discussão na concertação social, a que a Agência Lusa teve acesso, o Governo sublinha que "importa atuar" no combate à precariedade, "preferencialmente, num ambiente de concertação social".

Assim, "tendo em vista a definição de linhas de atuação, há algumas questões que merecem reflexão e que se colocam à consideração dos parceiros sociais", lê-se no documento.