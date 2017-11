Actualidade

Os trabalhadores da ManpowerGroup ao serviço da PT-MEO cumprem na segunda-feira um dia de greve, reivindicando aumentos salariais, condições dignas de trabalho e a integração nos quadros da empresa.

"Os trabalhadores responsabilizam as empresas Manpower e PT-MEO, cada qual com as suas responsabilidades, pela recusa do diálogo necessário para o tratamento das reivindicações", refere o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual em comunicado.

Os trabalhadores consideram que as empresas ao pagarem, na "esmagadora maioria", o salário mínimo nacional, não retribuem de forma justa o desempenho de funções "altamente qualificadas", "cuja realidade exige justiça na revisão de um salário compatível com o nível profissional que também lhes é imposto todos os dias".