Paulo Pereira Cristóvão, expulso de sócio do Sporting, qualificou hoje a decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube como ilegal e promete recorrer aos tribunais para a anular e para dissolver aquele órgão por violação dos estatutos.

"Será nos tribunais civis que esta decisão ilegal será dirimida e anulada e será nos mesmos tribunais que irá ser solicitada a dissolução deste conselho fiscal, que, ao arrepio das elementares leis do país, se deixou enredar numa teia de submissão a um homem, violando não somente os estatutos, mas também aquilo que deveria ser a sua missão de fiscalizar a atividade da direção", pode ler-se no comunicado que o antigo dirigente dos 'leões' e candidato à presidência do clube emitiu na sequência do anúncio da sua expulsão de sócio do clube pelo Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD).

Justamente por entender que o CFD não cumpriu a missão para a qual foi eleito pelos associados e que compactuou com o que está a ocorrer, Cristóvão defende a sua dissolução e a convocação de eleições para esse órgão no mais curto espaço de tempo.