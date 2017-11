Actualidade

O euro recuperou hoje em relação ao dólar, que segue pressionado pela incerteza em relação à reforma fiscal nos Estados Unidos.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1657 dólares, quando na quinta-feira quase à mesma hora seguia a 1,1644 dólares.

As dúvidas sobre a reforma fiscal prometida pela administração Trump, com uma redução de impostos, pressionaram o dólar, uma vez que persistem as divergências no seio da maioria republicana.