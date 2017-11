Mundial2018

O Senegal tornou-se hoje a 23.ª seleção a juntar-se à Rússia na fase final do Mundial de futebol de 2018, ao vencer na África do Sul por 2-0, em encontro em atraso do Grupo D africano de apuramento.

Diafra Sakho (12 minutos) e Thamsanqa Mkhize (38), na própria baliza, marcaram os tentos do conjunto senegalês, que volta a uma fase final 16 anos depois do brilharete na estreia, em 2002, com um sétimo lugar.

Os africanos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá e à Rússia.