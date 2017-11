Actualidade

O Códice Calixtino de Alcobaça, de 1175, proveniente da livraria do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, que atualmente faz parte do acervo da Biblioteca Nacional de Portugal, é candidato ao Registo da Memória do Mundo, pela UNESCO.

Em comunicado hoje divulgado, a BNP informa que "foi aprovada pela UNESCO a candidatura ao Registo da Memória do Mundo intitulada 'O Codex Calixtinus da Catedral de Santiago de Compostela e outras cópias medievais do Liber Sancti Iacobi: As origens ibéricas da tradição Jacobeia na Europa'".

Esta candidatura, esclarece a mesma fonte, inclui um conjunto de cópias manuscritas medievais do "Liber Sancti Iacobi", "uma compilação de textos de natureza religiosa conhecido como 'Calixtinus' por ser atribuído ao papa Calixto II".