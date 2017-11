Actualidade

A Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção de Albufeira (CADC) reúne no dia 27, no Porto, para fazer um ponto da situação sobre o acompanhamento da seca em Portugal e Espanha.

Notícias sobre a nascente seca do rio Douro, nos Picos de Urbión, Espanha, chamaram a atenção para a problemática da seca e a consequências para os caudais dos rios, nomeadamente a nível da deterioração da qualidade da água.

Segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está marcada para o dia 27 de novembro, no Porto, uma reunião plenária da CADC (que faz a coordenação da gestão das águas dos rios comuns), durante a qual as partes portuguesa e espanhola "debaterão em profundidade" a atual situação hidrometeorológica.