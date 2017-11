Incêndios

O chefe da estrutura de missão para a instalação do Sistema Integrado de Fogos Rurais disse hoje esperar que em 2019 a Força Aérea esteja no terreno a operar os meios aéreos de combate a incêndios florestais.

"Para o ano, a Força Aérea vai participar já numa definição estratégia e numa definição de comando. Espera-se que em 2019 opere os aparelhos sob mando de uma organização que vai estar focada a combater incêndios", afirmou Tiago Oliveira, em conferência de imprensa realizada na residência oficial do primeiro-ministro.

Tiago Oliveira, juntamente com o primeiro-ministro, António Costa, os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, da Agricultura, Capoulas Santos, e o ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira, e os secretários de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, Defesa, Marcos Perestrelo, do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos e das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, passaram o dia de numa reunião de trabalho sobre experiências internacionais na prevenção e combate de incêndios a ouvir especialistas norte-americanos, espanhóis e um alemão.