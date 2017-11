Actualidade

O português Tiago Apolónia venceu hoje o chinês Zhang Jike, campeão olímpico de singulares em 2012 e por equipas em 2016, por 4-1, no Open da Alemanha de ténis de mesa, a decorrer em Magdeburgo.

Apolónia, 39.º jogador do 'ranking' mundial, tornou-se o primeiro mesatenista luso a vencer um campeão olímpico, seguindo para os oitavos de final da prova depois de superar Jike por 11-9, 11-7, 7-11, 11-9 e 11-3.

Jike, número seis mundial, venceu as medalhas de ouro de singulares e equipas nos Jogos de Londres2012, a medalha de ouro de equipas no Rio de Janeiro, e a prata em singulares, somando ainda dois títulos de campeão do mundo em singulares, quatro em equipas e uma em pares.