Actualidade

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje a sua congénere da Arábia Saudita por 3-0, no primeiro encontro particular de preparação para o Mundial de 2018, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

O regressado Manuel Fernandes, aos 32 minutos, Gonçalo Guedes, aos 52, e João Mário, aos 90, apontaram os tentos da formação das 'quinas', que atuou sem a grande maioria dos habituais titulares, entre os quais o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

A formação comandada por Fernando Santos, que fez estrear como internacionais 'AA' Kevin Rodrigues, Edgar Ié, Bruno Fernandes e Bruma, volta a jogar na terça-feira, frente aos Estados Unidos, num particular marcado para Leiria.