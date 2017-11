Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, atacou na noite de sexta-feira, durante a gala Rugidos de Leão, em Leiria, o presidente do Benfica, considerando que Luís Filipe Vieira é "um perfeito idiota".

Perante cerca de 1.500 adeptos sportinguistas, na Ortigosa, Bruno Carvalho considerou que a entrevista de Luís Filipe Vieira à BTV, na véspera, "é de um perfeito idiota".

"Ontem (quinta-feira), fui brindado por um chorrilho de disparates, onde uma das coisas (ditas) era que o presidente do Sporting e o treinador não se falavam e vice-versa. É verdade que não ando de pijama pela academia a comer batatas fritas, e muito menos com uma câmara de uma televisão atrás. O que não significa que o presidente do Sporting e o treinador não estejam em sintonia naquilo que são objetivos do Sporting, que são claros, que é sermos campeões este ano", disse Bruno de Carvalho.