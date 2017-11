Actualidade

O comediante norte-americano Louis C.K. admitiu na sexta-feira, através de um comunicado, que se masturbou em frente de várias mulheres e disse lamentar o sofrimento que a sua conduta sexual causou.

As denúncias foram reveladas na quinta-feira pelo jornal The New York Times, que recolheu relatos de cinco mulheres, que descreveram casos em que o comediante se masturbou em frente delas ou ao telefone.

"Estas histórias são verdadeiras", respondeu Louis C.K. num comunicado divulgado na sexta-feira.