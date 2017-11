Incêndios

Os proprietários das zonas da região Centro afetadas pelos incêndios esperam que as medidas do controlo do preço da madeira cheguem rapidamente ao terreno, mas acreditam que serão insuficientes.

Em Pedrógão Grande, as serrações não têm mãos a medir para tantas toneladas de pinheiro que tem de ser cortado na zona queimada - ainda há muito por cortar e a madeira desvaloriza a cada dia que passa, ganhando uma cor azulada e furos de insetos.

Já nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro, o trabalho mal começou e a maioria dos proprietários aguarda que as medidas previstas pelo Governo cheguem ao terreno.